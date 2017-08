Pub

Sporting de Braga e Marítimo ficaram a conhecer esta terça-feira os árbitros que vão apitar os seus jogos da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O polaco Pawel Gil vai arbitrar a receção do Sporting de Braga aos islandeses do FH Hafnarfjördur, na quinta-feira, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à Liga Europa de futebol, informou esta terça-feira a UEFA.

A equipa bracarense, comandada pelo ex-futebolista Abel Ferreira, chega ao segundo jogo - quinta-feira, pelas 19:45 - com uma vantagem de 2-1 trazida da Islândia.

Em outro jogo do play-off da Liga Europa, o israelita Liran Liany vai estar na visita do Marítimo aos ucranianos do Dínamo Kiev (17:45, pela hora de Portugal continental), depois de um empate sem golos na primeira mão, disputada no Funchal.

Nos jogos de quinta-feira vai estar também o árbitro português Artur Soares Dias, nomeado para o encontro entre o AEK Larnaca e o Viktoria Plzen no Chipre, depois da vitória caseira dos checos por 3-1.