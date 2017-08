Pub

O Marítimo anunciou esta terça-feira uma convocatória com 20 jogadores para a visita ao terreno do Dínamo Kiev, na quinta-feira, da segunda mão do play-off da Liga Europa

Em relação à primeira partida, que terminou com um empate sem golos na Madeira, o técnico Daniel Ramos chamou o avançado sueco Lundberg e o guarda-redes brasileiro Broetto e deixou Piqueti de fora.

A comitiva madeirense parte esta terça-feira para Lisboa, rumando na manhã de quarta-feira para Kiev. No regresso, o Marítimo segue para o Algarve, onde irá treinar de sexta-feira a domingo no Estádio do Lagoa, para preparar a visita ao Portimonense, na segunda-feira, às 20:00, no encerramento da quarta jornada da I Liga.

O Marítimo defronta o Dínamo Kiev na capital ucraniana na quinta-feira, pelas 19:45 locais (17:45 em Lisboa), com arbitragem do israelita Liran Liany.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Charles, Amir e Broetto.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Diney, Pablo e Luís Martins.

- Médios: Fábio Pacheco, Gamboa, Jean Cléber, Erdem Sen e Éber Bessa.

- Avançados: Edgar Costa, Ibson, Ricardo Valente, Gildo, Lundberg, Everton e Rodrigo Pinho.