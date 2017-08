Pub

Histórico clube inglês, cinco vezes campeão europeu, venceu no terreno dos alemães do Hoffenheim por 2-1 e está bem encaminhado para integrar a fase de grupos da Champions, tal como APOEL e CSKA

O histórico Liverpool, cinco vezes campeão europeu, venceu esta terça-feira no terreno dos alemães do Hoffenheim por 2-1, na 1.ª mão do play-off da Liga dos Campeões, e está com um pé na fase de grupos da competição. Golos de Alexander-Arnold (35 minutos) e de Nordtveit na própria baliza (74') adiantaram os reds, que viram a vantagem ser reduzida por intermédio de Uth (87').

Também muito bem encaminhados estão APOEL e CSKA Moscovo. A equipa cipriota, pela qual o português Nuno Morais atuou os 90 minutos, recebeu e venceu o Slávia Praga (sem Danny) por 2-0, cortesia de remates certeiros madrugadores de Igor de Camargo (2') e Aloneftis (10'). Já os russos foram à Suíça bater o Young Boys por 1-0, fazendo valer um autogolo de Nuhu (90').

Também em vantagem, mas com menos margem de erro, estão os azeris do Qarabag, que no seu reduto venceram o Copenhaga por 1-0. Madatov foi o autor do golo solitário (25').

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Eis os resultados e quadro de jogos da 1.ª mão:

- Terça-feira, 15 ago:

Qarabag, Aze - FC Copenhaga, Din, 1-0

Sporting, Por - Steaua Bucareste, Rom, 0-0

Young Boys, Sui - CSKA Moscovo, Rus, 0-1

Hoffenheim, Ale - Liverpool, Ing, 1-2

APOEL Nicosia, Chp - Slavia Praga, Che, 2-0

- Quarta-feira, 16 ago:

Nápoles, Ita - Nice, Fra, 19:45

Olympiacos, Gre - HNK Rijeka, Cro, 19:45

Celtic, Esc - Astana, Caz, 19:45

Istanbul Basaksehir, Tur - Sevilha, Esp, 19:45

Hapoel Beer-Sheva, Isr - Maribor, Slo, 19:45