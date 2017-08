Pub

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, adverte para as dificuldades do grupo A da Liga dos Campeões

"Eu penso que é um grupo perigoso, e, se virmos a história recente do United, perdeu com o Basileia, não venceu o Benfica em dois jogos e penso que o último jogo com o CSKA Moscovo foi 0-0 ou 1-0", referiu o técnico, que já orientou os lisboetas, em conferência de imprensa.

Mourinho recorreu à sua experiência para justificar as esperadas dificuldades em alcançar um dos dois primeiros lugares do agrupamento, que dão acesso aos oitavos de final.

"Conheço os três clubes. Nunca joguei contra o Benfica na Liga dos Campeões, mas, claro, conheço a dimensão e qualidade. Joguei várias vezes contra o CSKA, assim como contra o Basileia. Não vai ser fácil", sublinhou.

O Manchester United, que defronta o Benfica em 18 e 31 de outubro, vai estrear-se na 'Champions' frente ao Basileia, em 12 de setembro.