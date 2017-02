Pub

O médio italiano fez quatro golos no espaço de 67 minutos, na goleada da Lázio ao Pescara

Parolo marcou hoje quatro golos na goleada obtida pela Lazio na visita ao lanterna-vermelha Pescara, por 6-2, em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O médio internacional italiano deu vantagem aos romanos, aos 10 e 14 minutos, mas o Pescara conseguiu empatar antes do intervalo, com tentos do líbio Ahmed Benali, aos 29, e do uruguaio Brugman, aos 41, tendo ainda Caprari desperdiçado uma grande penalidade, aos 37.

Na segunda parte, Parolo, aos 49, chegou 'hat-trick', antes dos tentos do senegalês Keita, aos 57, e de Immobile, aos 69, e de o próprio fixar o resultado final, aos 77.

Com este triunfo, a Lazio subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 43 pontos, mais um do que o Inter Milão, que hoje visita a pentacampeã e líder Juventus, enquanto o Pescara permanece no último lugar, com nove.

A Atalanta ascendeu ao sexto posto, graças ao triunfo caseiro frente ao Cagliari, por 2-0, com um 'bis' do argentino Alejandro Gómez, aos quatro e 16, enquanto o Sassuolo foi vencer a Génova com um tento de Pellegrini, aos 26.

Além do triunfo da Sampdoria no terreno do AC Milan, por 1-0, na terceira derrota consecutiva dos milaneses e o quarto jogo sem vencer, selado na conversão de uma grande penalidade do colombiano Muriel, os restantes jogos já disputados, entre Chievo e Udinese e entre Empoli e Torino saldaram-se, respetivamente por um 'nulo' e por uma igualdade 1-1.