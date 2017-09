Pub

A Lazio, ainda sem Nani, venceu este domingo o AC Milan, por 4-1, com um hat-trick de Ciro Immobile, em jogo da terceira jornada do campeonato italiano em que André Silva não foi utilizado

Bruno Gaspar foi titular no lado direito da defesa da Fiorentina e assistiu o seu compatriota Gil Dias, aos 89 minutos, no quinto golo da formação de Florença. O médio tinha entrado em campo instantes.

Astori, Simeone, Veretout e Thereau também marcaram frente ao Hellas Verona, naquela que foi a a primeira vitória da época na Serie A.

Milan goleado

Num encontro que começou com uma hora de atraso devido ao mau tempo em Roma, a Lazio impôs a primeira derrota da época ao AC Milan, num jogo em que André Silva foi suplente não utilizado nos forasteiros. Ainda à procura da melhor condição física, Nani foi ausência da equipa da casa.

Immobile marcou aos 38, 42 e 48 minutos e foi a grande figura da partida. O espanhol Alberto aumentou ainda mais a diferença, aos 50, mas Montolivo reduziu aos 56.

Com este resultado, a Lazio isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com sete pontos, enquanto o AC Milan está no sexto posto, com seis.

Miguel Veloso foi titular na derrota do Génova no campo da Udinese, por 1-0, numa ronda em que o Cagliari recebeu e bateu o Crotone, por 1-0, e a Atalanta venceu em casa o Sassuolo, por 2-1.

Inter colado à Juventus

No primeiro jogo do dia, o Inter de Milão somou a terceira vitória em outros tantos jogos, ao derrotar em casa a SPAL, por 2-0, juntando-se à Juventus, campeã em título, no comando da classificação.

Os nerazzurri chegaram à vantagem aos 27 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Icardi, na sequência de uma falta cometida sobre João Mário. O lance foi confirmado pelo vídeo-árbitro, depois de ter sido assinalado livre direto - entre a primeira decisão e o golo mediaram cinco minutos.

O segundo golo chegou somente aos 87 minutos, num remate de primeira do croata Ivan Perisic, numa altura em que o internacional português já tinha sido substituído pelo também croata Marcelo Brozovic, aos 66.

O Inter permanece assim no topo da Serie A, com nove pontos, a par da Juve, adversária do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, que no sábado venceu em casa o Chievo por 3-0.