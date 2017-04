Pub

Equipa laziale perdeu esta terça-feira por 3-2 mas tinha vencido por 2-0 na primeira mão do duelo romano

A Lazio apurou-se hoje para a final da Taça de Itália em futebol, apesar de ter perdido em casa da rival Roma por 3-2, em jogo da segunda mão das meias-finais.

A formação da Lazio valeu-se do triunfo de 2-0 obtido em casa na primeira mão para marcar presença na decisão do troféu, na qual vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Nápoles e Juventus, que se defrontam em casa dos napolitanos na quarta-feira, num embate em que a formação de Turim chega com uma vantagem de 3-1.

Este resultado acaba por ser mais uma deceção para a Roma, que falha a presença na final da Taça, já depois de ter caído na Liga Europa frente aos franceses do Lyon, enquanto o campeonato está cada vez mais decidido para a Juventus.

A Roma entrou dominadora, mas os seus esforços foram traídos aos 36 minutos, quando Milinkovic-Savic, que já tinha marcado na primeira mão, adiantou a sua equipa.

El Shaarawy ainda igualou, aos 43, mas ainda faltavam três golos para a Roma virar a eliminatória, perante uma Lazio cada vez mais confortável.

Aos 54 minutos, Immobile fez o 2-1 para a Lazio, pelo que de nada valeram à Roma o 'bis' de Salah, aos 66 e 90, nem a entrada do veterano Totti.