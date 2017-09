Pub

Polícia está a investigar pagamentos feitos por um empresário, a mando do presidente do Comité Olímpico do Brasil

A operação Lava Jato tem novos alvos. Segundo a imprensa brasileira, o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou esta terça-feira que um empresário brasileiro e o presidente do Comité Olímpico do país são suspeitos de terem feito pagamentos a membros do Comité Olímpico Internacional em troca de apoios para a eleição do Rio de Janeiro como sede das olimpíadas de 2016.

De acordo com a Folha de São Paulo, o empresário brasileiro Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como "Rei Arthur" - o mais poderoso prestador de serviços da era do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, que está preso - terá depositado através de uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas dois milhões de dólares na conta de Papa Massata Diack, filho do presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo, Lamine Diack.

Antes, e para acertar o alegado pagamento, terá havido uma reunião na Nigéria, na qual participou Carlos Nuzman, presidente do Comité Olímpico do Brasil. O encontro aconteceu três dias antes da votação que elegeu o Rio de Janeiro para sede das olimpíadas de 2016, a 29 de setembro de 2009. Na votação, o Rio obteve 66 votos, derrotando Madrid, com 32.

As autoridades já emitiram ordem de detenção para Arthur Soares Filho, que se encontra em Miami, e um mandado internacional foi enviado à Interpol. Já Carlos Nuzman terá de prestar depoimento na Polícia Federal e entregar o passaporte.

"Sem a presença e a negociação entabulada por Carlos Arthur Nuzman, a engenhosa e complexa relação corrupta aqui narrada poderia não alcançar o sucesso que efetivamente alcançou", afirmam os procuradores da Lava Jato no Rio, citados pela Folha de São Paulo.

A mesma fonte refere que as investigação a Nuzman e Soares Filho começaram em França no ano passado, ainda que inicialmente procurassem apurar pagamento de subornos a membros do Comité Olímpico Internacional para que ignorassem casos de doping. Porém, durante a operação, o Ministério Público francês descobriu os depósitos do "Rei Arthur" nas contas de membros da Federação de Atletismo.

Já no Brasil, a polícia contou com a colaboração de um ex-membro do Comité Olímpico nacional, Eric Maleson, que revelou que Nuzman teria recebido nacionalidade russa em troca do voto a favor da cidade de Sochi para sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014. O Ministério Público brasileiro descobriu também que Nuzman desviou por centenas de vezes dinheiro das contas do Comité Olímpico entre 2014 e 2015, retirando no total 1,4 milhões de reais.