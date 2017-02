Pub

O selecionador que orientou a Islândia no Euro 2016 assume o objetivo de ir ao Mundial 2018

O treinador sueco Lars Lagerbäck, que conduziu a Islândia aos quartos de final do Euro2016, conquistado por Portugal, foi hoje apresentado como selecionador de futebol da Noruega, a quarta equipa nacional no currículo do técnico.

A Noruega ocupa a quinta e penúltima posição no grupo C europeu de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2018, sem qualquer vitória em quatro jogos, atrás da líder Alemanha, Irlanda do Norte, Azerbaijão e República Checa, e apenas à frente de São Marino.

"É, evidentemente, uma situação difícil. Será complicado vencer o grupo, mas existe ainda a possibilidade de terminar no segundo e disputar o apuramento nos 'play-offs'", observou o novo selecionador norueguês.

Antes da 'epopeia islandesa', seleção que Portugal defrontou na estreia no Europeu, tendo empatado 1-1, Lagerbäck, de 68 anos, orientou a representação nacional do seu país, entre 2000 e 2009, e da Nigéria, em 2010.

Lagerbäck, que ocupa o lugar deixado vago pela demissão de Per-Mathias Högmo, em novembro de 2016, devido a uma série de resultados negativos, assinou um contrato válido por três anos com a federação norueguesa.