Pub

Morte do avô provoca desistência do australiano

Mais uma baixa no Millennium Estoril Open. Depois do espanhol Albert Ramos, esta sexta-feira o australiano Nick Kyrgios (16.º do ranking e primeiro cabeça de série da competição) confirmou também a sua desistência do torneio que começa este sábado.

A decisão do tenista teve por base a morte do seu avô, que faleceu esta semana e cujo funeral está marcado para a próxima terça-feira, na Austrália.

Saliente-se que Albert Ramos, o segundo cabeça de série, confirmou quinta-feira a desistência por opção.