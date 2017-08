Pub

O polaco Robert Kubica voltou hoje a pilotar um carro de Fórmula 1 (F1), durante a segunda e última sessão de testes realizada no circuito de Hungaroring, que lhe pode abrir as portas da equipa Renault em 2018.

Kubica, de 32 anos, viu a carreira interrompida em consequência de um acidente sofrido a 06 de fevereiro de 2011, durante um rali realizado em Itália, que lhe provocou lesões graves e permanentes no braço direito.

"Há dois meses testei o carro de 2012 e, de alguma forma, estava à espera desta oportunidade. Reaparecer no 'paddock' como piloto após seis anos de ausência significa muito para mim", disse Kubica, em declarações publicadas no Twitter oficial do Mundial de F1.

A Renault indicou que a participação de Kubica nos testes realizados na Hungria vai permitir aos seus responsáveis avaliar melhor se o piloto polaco tem condições para poder integrar a escuderia no próximo ano.