A tenista britânica conquistou o torneio de Miami ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki, conseguindo assim o título mais importante do ténis feminino britânico desde 1977

A tenista britânica Johanna Konta conquistou este sábado o título no torneio de Miami, ao derrotar na final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em dois 'sets'.

Konta impôs-se à antiga número um mundial e atual 14.º classificada do 'ranking' ATP com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 36 minutos, conseguindo o título mais importante do ténis feminino britânico desde que Virginia Wade triunfou em Wimbledon, em 1977.

Com a vitória deste sábado, a britânica, nascida em Sydney (Austrália) há 25 anos, vai subir quatro lugares na hierarquia mundial para ocupar o sétimo posto, a sua melhor classificação de sempre.