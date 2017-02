Pub

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick-Step Floors) 'bisou' hoje na Volta ao Dubai, ao vencer a segunda etapa, na qual o português Nélson Oliveira (Movistar) foi 72.º, com o mesmo tempo do germânico.

Kittel completou os 188 quilómetros da tirada, com partida no Dubai e chegada em Ras al Khaimah, em 4:25.33 horas, superando novamente em cima da meta o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), que repete o segundo lugar, enquanto o terceiro posto foi, desta feita, para o italiano Jakub Mareczko (Wilier Triestina), ambos com o mesmo tempo do vencedor.

Na geral, Kittel lidera com oito segundos de vantagem sobre Groenewegen e 13 sobre o italiano Nicola Boem (Bardiani-CFS). Nélson Oliveira segue no 49.º lugar, a 20 segundos do líder.

Na quinta-feira, disputa-se a terceira etapa, uma tirada de 200 quilómetros que ligará o Dubai a Al Aqah.