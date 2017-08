Pub

O piloto finlandês Kimi Raikkonen renovou por mais um ano o contrato com a Ferrari, anunciou hoje a escuderia italiana de Fórmula 1.

O anúncio da permanência de Raikkonen na Ferrari até 2018 surge pouco depois de se ter especulado sobre uma eventual saída do piloto finlandês no final da presente temporada.

Raikkonen, de 37 anos, representou a Ferrari entre 2007 e 2009, tendo sido campeão mundial logo no primeiro ano.

Depois de uma ausência de cinco anos, durante os quais passou pelo mundial de ralis e pelo Nascar, o finlandês regressou à categoria rainha do automobilismo de velocidade, para representar a Lotus, equipa na qual esteve entre 2012 e 2014, transferindo-se depois para a Ferrari.

A nove corridas do final da temporada, Kimi Raikkonen ocupa a quinta posição do mundial de pilotos, com 116 pontos, menos um do que o australiano Daniel Riccardo (Red Bull), que é quarto.

A classificação mundial de pilotos é liderada pelo alemão Sebastian Vettel (202), companheiro de equipa de Raikkonen.