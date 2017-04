Pub

Frederico Morais foi eliminado pelo brasileiro Caio Ibelli

O português Frederico Morais foi hoje eliminado pelo brasileiro Caio Ibelli, nos quartos-de-final da terceira etapa do circuito mundial de surf, em Bells Beach, na Austrália.

O português, 22.º do 'ranking' mundial, voltou a ser batido por Ibelli, 19.º da hierarquia, no primeiro 'heat' dos quartos de final, depois de já ter sido relegado para a quinta eliminatória, de repescagem, pelo brasileiro, numa bateria disputada também com o australiano Owen Wright, segundo do circuito.

Ibelli somou 16 pontos (8,9 e 7,1) e eliminou Morais, que ficou a 1,5, após ter conquistado 14,5 (6,33 e 8,17), deixando-o entre os quintos classificados do Rip Curl Pro Bells Beach.

Este foi o melhor resultado de 'Kikas' no ano de estreia no circuito mundial, igualando o registo alcançado em 2015 no Moche Rip Curl Pro Portugal, então como 'wild-card'.

O cascalense chegou aos 'quartos' em Bells Beach ao eliminar o havaiano Sebastian Zietz na quinta ronda, de repescagem, para a qual tinha sido relegado pelo 'carrasco' Ibelli.

Antes de afastar Zietz, Frederico Morais eliminou o brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014, na terceira ronda, após ter derrotado o também brasileiro Miguel Pupo, na repescagem. Na primeira ronda, foi batido pelos australianos Adrian Buchan, que tinha eliminado o português na segunda etapa, e Joel Parkinson, campeão do mundo em 2012.

Na primeira prova do ano, na Gold Coast, 'Kikas' foi derrotado na terceira ronda pelo norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, depois de ter batido Buchan e o brasileiro Toledo, e, depois, em Margaret River, foi eliminado por Buchan, na repescagem, fase para a qual tinha sido relegado pelo havaiano John John Florence, campeão do mundo em título, e pelo australiano Jacob Wilcox.