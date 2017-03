Pub

O médio que esta temporada tem sido uma das figuras em destaque na equipa da Red Bull, teve um colapso circulatório no final da partida deste fim de semana

O médio guineense do Leipzig, Naby Keita, desmaiou no balneário no sábado após a derrota da sua equipa em casa por 1-0 com o Wolfsburgo, anunciou este domingo o clube de futebol alemão.

"Tendo em conta as circunstâncias, ele está bem. Está plenamente consciente e ainda nada lhe foi diagnosticado", indicou o diretor desportivo do Leipzig, Ralf Rangnick, à Sport1.

O jogador de 22 anos perdeu a consciência no balneário no final do jogo da 24.ª jornada da Liga alemã. Os médicos que o assistiram ainda no estádio Red Bull Arena detetaram-lhe um problema circulatório, mas conseguiram estabilizá-lo antes de o conduzirem ao hospital, onde passou a noite em observação.

"Naby Keita foi vítima de um colapso circulatório na sequência de um estado de esgotamento (...) Felizmente, todos os valores estão normais, de modo a que, depois de uma noite no hospital, deve poder regressar a casa hoje", indicou o seu clube na página oficial na internet.

Um colapso circulatório corresponde, geralmente, a uma queda abrupta da tensão arterial, que, entre diversas consequências, pode implicar a perda de consciência.

O jovem guineense é considerado uma das grandes revelações da época da Bundesliga, tendo-se imposto como uma peça chave do Leipzig, que ocupa atualmente a segunda posição do campeonato alemão, a 10 pontos do líder Bayern Munique.