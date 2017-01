Pub

Higuaín e Dybala assinaram triunfo sobre o Bolonha, o 26.º consecutivo em casa. João Mário em destaque no Inter

A Juventus, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, somou hoje frente ao Bolonha, para a 19.ª jornada da Liga italiana de futebol, a 26.ª vitória consecutiva em casa e superou o seu melhor registo.

A líder do campeonato italiano estabeleceu um novo recorde ao vencer o Bolonha, por 3-0, com golos dos argentinos Gonzalo Higuaín, aos 07 e 54 minutos, e Paulo Dybala, na transformação de uma grande penalidade aos 41.

Com os sete primeiros classificados a vencerem, com menor ou maior dificuldade, os seus jogos da 19.ª jornada, as posições classificativas no primeiro terço da tabela não sofreram qualquer alteração.

A Juventus, que soma menos um jogo, lidera com 45 pontos, mais quatro do que a Roma, que venceu o Génova, por 1-0, com um autogolo de Armando Izzo, aos 38 minutos.

Na terceira posição, com 38 pontos, surge o Nápoles, que na sexta-feira derrotou a Sampdoria, por 2-1, e no quarto lugar a Lazio, com 37, que se impôs por 1-0 na receção ao Crotone, penúltimo da tabela, com um golo de Ciro Immobile, aos 90 minutos.

O AC Milan, quinto classificado, com 36 pontos, venceu por 1-0 o Cagliari, do português Bruno Alves, expulso aos 90+4 minutos por 'travar' um adversário, com um golo marcado já no final do encontro pelo colombiano Carlos Bacca (1-0), aos 88 minutos.

A um ponto do AC Milan, na sexta posição, com 35, surge a Atalanta, que conseguiu o resultado mais dilatado da tarde, vencendo por 4-1 na visita ao Chievo, com um 'bis' de Alessandro Gómez (aos quatro e 23 minutos) e ainda golos de Andrea Conti (47) e Remo Freuler (69), este último já depois de Sergio Pellissier ter marcado para o Chievo.

O Torino empatou sem golos na visita ao Sassuolo, depois de no sábado a Liga italiana ter anunciado o adiamento do encontro entre o Pescara e a Fiorentina, orientada pelo português Paulo Sousa.

Ao final da manhã, o croata Ivan Perisic marcou os dois golos, um deles com uma assistência de João Mário, da vitória do Inter Milão no terreno da Udinese, por 2-1, num jogo em que os 'nerazzurri' estiveram a perder.