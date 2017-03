Pub

Allegri avisa que "o FC Porto já mostrou com a Roma que sabe jogar estes jogos"

O treinador italiano Massimiliano Allegri disse esta segunda-feira que a Juventus precisa de fazer "um grande jogo" contra o FC Porto para se apurar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões em futebol.

Allegri explicou, na conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda mão dos oitavos de final da competição, que o 2-0 conseguido na primeira mão, no Estádio do Dragão, não chega para chegar aos 'quartos', precisando para isso de uma vitória frente aos 'dragões'.

"Espero uma equipa que sabe o que quer. Não será um jogo fácil, por isso teremos de estar concentrados e com a consciência de que precisamos de fazer um grande jogo para nos apurarmos", afirmou o italiano, de 49 anos, que disse ainda não querer considerar a vitória na primeira mão para conseguir "uma vitória caseira" numa competição "com um charme particular".

Quanto às opções táticas, Allegri revelou ainda que o médio italiano Marchisio, que estava em dúvida, vai alinhar como titular ao lado de "Sami Khedira ou Pjanic", apontou, enquanto Chiellini continuará "em avaliação" até à hora do jogo.

O técnico recordou ainda o 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões, em que o FC Porto eliminou a Roma depois de os italianos terem saído em vantagem da primeira mão no Dragão, através de um empate a um, para explicar que a equipa de Nuno Espírito Santo "sabe preparar-se para estes jogos" e pode eliminar a 'Velha Senhora'.

"Amanhã (terça-feira), temos de controlar o jogo, pensar que é um jogo único e não pensar no resultado da primeira mão. Estes jogos têm muitos riscos, nunca os podemos dar como garantidos, e a Juventus terá de fazer um grande jogo. O FC Porto vai fazer um jogo diferente, já mostrou com a Roma que sabe jogar estes jogos", acrescentou.

O avançado argentino Paulo Dybala compareceu na conferência de imprensa e explicou que a equipa italiana, que não perde em casa em todas as competições desde agosto de 2015, há 46 jogos, sabe "como ataca o Porto" e tem como objetivo "não sofrer golos".

"Sofrer um golo não está nos nossos planos. Se acontecer, temos de continuar o jogo e não deixar que nos marquem mais nenhum, mas não queremos sofrer. Temos uma defesa forte, somos 11 a defender sem posse de bola e sabemos como ataca o Porto", sentenciou o jogador, de 23 anos, que disse ainda que ganhar a 'Champions' "seria algo incrível" e que está ao alcance dos italianos.

O romeno Ovidiu Hategan será o árbitro do desafio da segunda mão dos oitavos de final, que se disputa às 19:45 de terça-feira, em Turim.