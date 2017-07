Pub

A atriz norte-americana vibrou com a vitória dos ingleses diante do Real Madrid

A atriz norte-americana Julia Roberts vibrou este domingo com a vitória do Manchester United sobre o Real Madrid no desempate por penáltis, após um empate 1-1, em jogo relativo à International Champions Cup.

Julia Roberts, de 49 anos, esteve bastante animada, na companhia do marido Daniel Moder, durante a partida em se revelou ser adepta da equipa treinada por José Mourinho.

As redes sociais do United fizeram questão de destacar a atriz norte-americana com a foto equipada a rigor, com a legenda "Julia Roberts is a red!"