Marco Ficini numa fotografia do Facebook

ATUALIZADA - Veículo Renault estava numa garagem e foi apreendido. Vai agora ser submetido a perícias policiais

A Polícia Judiciária apreendeu esta terça-feira um automóvel que, suspeita, terá sido o utilizado para atropelar Marco Ficini, o adepto italiano do Sporting que morreu junto ao Estádio da Luz.

O veículo, um Renault Clio, vai ser submetido a peritagens pelo Laboratório de Polícia Científica, para recolha de provas. Fonte da Judiciária confirmou ao DN a apreensão e afirmou que tudo indica tratar-se de facto do automóvel que atropelou o adepto do Sporting.

A mesma fonte acrescentou que não foi feita, para já, qualquer detenção no âmbito desta investigação.

O carro foi recolhido por um reboque na zona dos Moinhos da Funcheira, na Amadora.

O automóvel tinha sido identificado através das imagens de videovigilância dos sistemas de segurança do Estádio da Luz, que o Benfica forneceu às autoridades.

Como adianta o Jornal de Notícias, o carro estava numa garagem que é propriedade de um amigo do dono do veículo.

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao caso da morte de Ficini, provocada por um atropelamento que ocorreu ao início da madrugada de sábado, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, durante confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica.