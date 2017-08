Pub

O avançado da Oliveirense Bruno Amorim, de 19 anos, pode assinar pelo Manchester United, treinado por José Mourinho, confirmou hoje à agência Lusa o diretor de comunicação do clube português, António José Leite.

"Ele tinha sido promovido para o plantel principal, mas o 'scouting' [do Manchester United] já estava atento e decidiram levá-lo para lá à experiência. Neste momento o negócio está 50% feito e ele poderá ter um excelente contrato pela frente. Em breve, será divulgada a duração do contrato, mas é uma aposta futura no United", revelou a fonte.

Bruno Amorim, que cumpriu recentemente 19 anos, fez toda a sua formação no emblema de Oliveira de Azeméis, pelo qual jogou sete vezes pela equipa principal, podendo agora dar o 'salto' para a cidade de Manchester, onde fará parte do plantel sub-23 dos 'red devils'.

Sobre o encaixe financeiro da Oliveirense, António José Leite afirmou que "esses detalhes ainda não estão definidos", mas que o clube "receberá sempre os direitos de formação".

"[O clube] Receberá direitos de formação, porque ele foi sempre formado aqui, embora em termos monetários possa não receber mais do que isso, porque poderá haver outras moedas de troca. Esses detalhes ainda não estão definidos. Mas os direitos de formação e futuras vendas do jogador são ganhos garantidos", explicou.

