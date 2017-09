Pub

O médio contratado antes do fecho do período de transferências, estreou-se este sábado na lista de convocados dos sadinos para o jogo de domingo com os bracarenses, da quinta jornada da I Liga

A par do defesa José Semedo, ex-Sheffield Wednesday, o treinador José Couceiro chamou também o central César e o lateral Patrick Vieira, que ficaram de fora no último jogo, com o Belenenses.

O jogo Vitória de Setúbal-Sporting de Braga, com início às 16.00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, será dirigido pelo árbitro Gonçalo Martins, da associação de Vila Real.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Pedro Trigueira e Cristiano.

- Defesas: César, José Semedo, Vasco Fernandes, Frederico Venâncio, Pedro Pinto e Nuno Pinto.

- Médios: Patrick Vieira, André Pedrosa, André Sousa, Tomás Podstawski, Nenê Bonilha e João Teixeira.

- Avançados: Arnold, Willyan, João Amaral, Gonçalo Paciência, Allef e Edinho.