Após três empates consecutivos, o Manchester United venceu o Leicester por 3-0

O Manchester United, de José Mourinho, regressou hoje aos triunfos na Liga Inglesa de futebol e agravou ainda mais a situação do campeão Leicester, ao vencer no King Power Stadium por 3-0.

Mourinho, que vinha de três empates consecutivos na 'Premier', com Liverpool, Stoke e Hull City, impôs-se frente a um Leicester que é cada vez mais uma pálida imagem da equipa sensação da última temporada.

O inédito, e inesperado, campeão inglês soma desaire atrás de desaire e está afundado na parte final da tabela, a um 'frágil' ponto da zona de despromoção, ocupada por Hull City, Crystal Palace e Sunderland.

Hoje, fora, o United colocou-se com dois golos de vantagem ainda na primeira parte: primeiro com um arranque fulgurante de Mkhitaryan, aos 42, e depois com Ibrahimovic, sozinho na zona de penálti, a dar a melhor sequência a um cruzamento.

Coube ao espanhol Juan Mata, aos 49, fechar a contagem, numa jogada em que cruzou atrasado e ainda teve tempo -- perante a passividade da defesa do Leicester -- para aparecer sozinho a receber a bola e a fazer o 3-0.

O triunfo mantém o Manchester United na sexta posição, a 14 pontos do líder Chelsea, mas agora a um ponto da última posição europeia, ocupada pelo Liverpool, que no sábado perdeu na visita ao Hull City (2-0), de Marco Silva.

Também hoje, o Manchester City venceu em casa o Swansea (2-1), num jogo em que a figura foi o jovem avançado brasileiro Gabriel Jesus, de 19 anos, e que chegou em janeiro, ao bisar e fazer o segundo golo já nos descontos.