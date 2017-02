Pub

Técnico português insiste que o Manchester United joga na Liga Europa porque está obrigado a isso

O treinador português José Mourinho expressou hoje a sua preocupação face ao calendário futebolístico que o Manchester United poderá ter que enfrentar nos derradeiros meses da época e que provocará à equipa "muitos, muitos, muitos problemas".

O Manchester United está envolvido em quatro fentes competitivas - Liga inglesa, Taça da Liga, Taça de Inglaterra e Liga Europa - e se assim continuar, refere José Mourinho, "terá problemas".

O clube disputa na quinta-feira a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa frente aos franceses do Saint-Étienne, está apurado para os 16 avos da Taça de Inglaterra, na luta pelos lugares cimeiros do campeonato e na final da Taça da Liga com o Southampton, a 26 de fevereiro.

Com 13 semanas até ao final da época, o Manchester United, que de acordo com José Mourinho não poderá escolher entre as provas em que está envolvido, poderá ter de ainda disputar 27 jogos.

Por essa razão, e até porque o que está em causa é a próxima época, José Mourinho vai apostar forte no jogo com o Saint-Étienne, dado que a vitória na Liga Europa garante a presença na Liga dos Campeões de 2017/18.

"A Liga Europa não é uma competição que queremos jogar, mas jogamos", referiu José Mourinho, deixando no ar a ideia de que o lugar do Manchester United é na Liga dos Campeões.

José Mourinho confirmou ainda a ausência de Wayne Rooney, Michael Carrick e Phil Jones, todos por lesão, para a receção aos franceses, num jogo em que Paul Pogba deverá defrontar, pela primeira vez, o seu irmão mais velho Florentin.