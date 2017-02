Pub

Técnico do Manchester United apresentou-se com as iniciais "CR" no seu fato de treino

José Mourinho, solidário com Claudio Ranieri após a saída do Leicester City, prestou nesta sexta-feira uma homenagem ao técnico italiano, ao gravar no seu fato de treino as iniciais "CR", ao invés das habituais "JM".

"As minhas palavras estão no meu equipamento com as suas iniciais. É a minha pequena homenagem a alguém que escreveu uma das histórias mais bonitas da Premier League. Uma pessoa que provavelmente merecia que o nome do estádio do Leicester tivesse o seu nome", defendeu.

O treinador do Manchester United não compreende os motivos que levaram Ranieri à demissão. "Penso que o Leicester fez história em dois anos consecutivos. Num ano porque fizeram a história mais bonita da Premier League e uma das histórias mais bonitas da história do futebol. E agora voltam a estar debaixo dos holofotes com uma decisão que só pode gerar consensos porque acho que é uma decisão muito difícil de aceitar. Ao mesmo tempo é bom para percebermos todos como é que é o futebol é neste momento", frisou.

José Mourinho, curiosamente, também foi demitido do Chelsea quando era campeão, mas diz que as situações não são comparáveis. "Eu pensava que quando o ano passado fui despedido como campeão em título já era uma coisa tremendamente negativa, mas agora percebo que isso foi apenas uma bagatela comparado com o que aconteceu agora ao Claudio, portanto fiz uma pequena homenagem na minha conta pessoal do Instagram. A minha camisola é outra homenagem, mas penso que não precisa de mais homenagens, ninguém pode apagar o que ele fez", vincou.