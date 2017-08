Pub

Após sair derrotado na Supertaça Europeia, José Mourinho dirigiu-se à bancada e entregou a medalha a um jovem adepto

O treinador do Manchester United ofereceu a medalha que conquistou ontem na Supertaça Europeia a um jovem adepto do clube inglês. Após a derrota do clube inglês frente ao Real Madrid, por 2-1, José Mourinho deslocou-se até à bancada e entregou a medalha.

O treinador dos red devils explicou a atitude na entrevista após o jogo, afirmando que para si as medalhas são insignificantes: "Às vezes entrego as medalhas quando ganho, agora imaginem quando perco. A medalha ia ficar num lugar qualquer da minha casa e, para aquele rapaz, é algo de outro mundo, tenho a certeza de que a vai guardar como um tesouro. As medalhas não significam muito quando ganho, imaginem quando saio derrotado," disse.

O jogo decorreu na Macedónia e contou com os golos de Casemiro, ao minuto 24', e Isco, aos 52'. Lulaku marcou ao minuto 62' mas já não conseguiu impedir a vitória da equipa espanhola.

