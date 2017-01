Pub

A UEFA escolheu os 10 melhores treinadores de todos os tempos. Sem surpresas José Mourinho aparece na lista, em 9.º lugar, entre os nomes que fizeram história no banco. De fora ficaram Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City, que acumulou 14 títulos no Barcelona e mais sete no Bayern Munqiue, e Carlo Ancelotti, atua treinador do Bayern Munique, que venceu três títulos europeus e um Mundial de Clubes, entre muitos outros títulos em Itália, Espanha, Inglaterra ...

Em primeiro lugar aparece Brian Clough, o técnico, que triunfou no Nottingham Forest, que conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1979 e que ficou 40 jogos invicto (recorde que o Real Madrid igualou na quinta-feira, frente ao Sevilha, 3-3). Segundo a UEFA, Clough foi escolhido é porque "é o último de futebol iconoclasta".

A seguir aparece Johan Cruyff, "o homem que reinventou Barcelona" e criou um estilo de jogo que ainda hoje perdura e faz escola. Depois, em terceiro lugar, Vicente del Bosque, que triunfou no Real Madrid (nove títulos, incluindo duas Liga dos Campeões) e na seleção espanhola (venceu o Euro2012 e o Mundial 2010).

Em quarto lugar Sir Alex Ferguson, "o grande mestre da estratégia", do Manchester United, seguido de Helenio Herrera, "o rei do catenaccio", Udo Lattek , "o chefe do Bayern 70", Valeri Lobanovsky,, descrito pela UEFA como "o homem ciência do futebol " e Rinus Michels "o arquiteto do futebol total ".

"O Special One" José Mourinho é o nono melhor de sempre. Foi campeão Europeu duas vezes (FC Porto, em 2004, e Inter, em 2010) e venceu o campeonato em quatro países (Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha), entre outros troféus, como a Taça UEFA, pelo FC Porto (2003)

E a fechar a lista: Arrigo Sacchi, "por liderar o renascimento do futebol na Itália".