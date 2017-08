Pub

A lista dos dez candidatos ao melhor treinador da época foi divulgada esta quinta-feira pela FIFA

Os portugueses José Mourinho e Leonardo Jardim, técnicos do Manchester United e do Mónaco, são candidatos ao prémio de melhor treinador de futebol da época da FIFA, cuja lista de 10 candidatos foi anunciada esta quinta-feira pelo organismo internacional.

O francês Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, é o principal candidato a vencer o troféu, depois de ter levado o clube madrileno -- no qual alinharam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão - à conquista do título espanhol e da Liga dos Campeões.

Apesar de ter terminado o campeonato inglês num modesto sexto lugar, José Mourinho terminou a época com três troféus conquistados no comando do Manchester United: Supertaça inglesa, Taça da Liga inglesa e Liga Europa.

Leonardo Jardim liderou o Mónaco na conquista do título francês, que escapava ao clube monegasco há 17 anos, tendo ainda atingido as meias-finais da Liga dos Campeões, fase em que foi eliminado pela Juventus.

O treinador do clube italiano, Massimiliano Allegri, é outro dos candidatos ao prémio, tal como Carlo Ancelotti (Bayern Munique), Antonio Conte (Chelsea), Luis Enrique (ex-FC Barcelona), Pep Guardiola (Manchester City), Joachim Low (selecionador da Alemanha), Mauricio Pochettino (Tottenham), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e Tite (selecionador do Brasil).

