O treinador do Manchester United, José Mourinho, disse hoje que o avançado sueco Ibrahimovic "ganhou o jogo" entre a sua equipa e o Southampton (3-2), para a final da Taça da Liga inglesa de futebol.

"O Ibrahimovic ganhou o jogo por nós, porque foi formidável", atirou o técnico português, de 54 anos, depois de conquistar a quarta Taça da Liga inglesa da carreira. O avançado, de 35 anos, marcou dois golos, um deles aos 87 minutos, que sentenciou a partida.

Quanto ao Southampton, que recuperou de dois golos de desvantagem para empatar 2-2, antes do golo da vitória do sueco, aos 87, Mourinho disse que os 'saints' "foram melhores durante longos períodos do jogo e não mereciam perder em 90 minutos".

"Quem fez a diferença foi o Ibrahimovic. Foi ele que nos deu a taça", acrescentou o português.

Depois de ter conquistado a Supertaça no início da temporada, os 'red devils' levantaram novo troféu graças a dois golos de Ibrahimovic, aos 19 e aos 87, e de Lingard, aos 38 minutos.

O Southampton, que teve Cédric Soares a titular, recuperou de uma desvantagem de dois golos com um 'bis' do avançado italiano Manolo Gabbiadini, mas o cabeceamento do sueco 'deitou' por terra as aspirações da formação do francês Claude Puel.

Em Wembley, Mourinho igualou Alex Ferguson e Brian Clough no topo da lista de treinadores mais bem sucedidos na Taça da Liga inglesa, com quatro vitórias, três com o Chelsea (2005, 2007 e 2015).