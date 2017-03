Pub

Treinador, que é natural de Setúbal, confessa que chegou a temer pelo futuro do clube da cidade

José Mourinho declarou o seu apoio a Fernando Oliveira nas eleições para a presidência do Vitória de Setúbal, que se realizam esta sexta-feira.

"Creio que os sócios do Vitoria enfrentam um desafio nestas eleições. O desafio de escolher o melhor para o clube. Após vários anos de recuperação financeira do clube, de estabilização desportiva e de uma aposta inteligente na formação de novos talentos, o desafio está em escolher entre a continuidade de um plano que tem dado certo e uma mudança que ninguém sabe o que pode trazer.

Há alguns anos, como muitos outros vitorianos, temi pelo futuro do clube. Agora sei que ele existe. Por isso é que apoio a continuidade do atual presidente. Para que consiga terminar a sua obra e com isso deixe o Vitoria mais preparado e mais desenvolvido. A medida da sua grandeza e da sua historia", declarou o atual treinador do Manchester United.

As eleições no Vitória de Setúbal estão marcadas para esta sexta-feira. Além de Fernando Oliveira, atual presidente, vão ainda a votos António Santos (Lista B) e Vítor Hugo Valente (Lista C).