O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, disse este domingo que o seu clube, a par do Portimonense, foi "quem mais mereceu" a subida à I Liga, garantida com o 2-2 na visita à União da Madeira.

Com o empate na Ribeira Brava, na 39.ª jornada da II Liga, o Desportivo das Aves passou a somar 72 pontos, mais 13 que o Penafiel, a outra equipa que tinha aspirações de promoção, mas que precisava de uma derrota do Aves na Madeira.

"Os campeões fazem-se de sofrimento, entrega e ambição. Foram os adjetivos desta equipa ao longo desta época, que, como todos sabem, é um campeonato muito desgastante. Conseguir o feito de subir de divisão a três jornadas do fim é um feito muito importante. Nós, a par do Portimonense, fomos quem mais mereceu esta oportunidade de subida", disse José Mota no final do encontro.

Depois de dar os parabéns ao Portimonense e ao treinador dos algarvios, Vítor Oliveira, José Mota insistiu que a subida do Desportivo das Aves "foi um feito de grandes dificuldades".

"Esta equipa, mais uma vez provou o caráter que tem nas adversidades. Foi um jogo muito difícil, frente a uma boa equipa. Conseguimos virar um resultado de 2-0, chegando ao empate, e quem sabe, poderíamos ter chegado à vitória", avaliou José Mota.

Um 'bis' de Cedric Amissi nos primeiros 20 minutos, aos 08 e 20, colocou os madeirenses em vantagem por dois golos. No segundo tempo, Barry reduziu para o Aves, aos 74, e Alexandre Guedes, ao 79, igualou e fechou o resultado.

"É um prémio muito justo para estes jogadores e esta direção, por tudo o que fizeram, para que nada faltasse aos profissionais. A direção está de parabéns, pois foram os principais mentores desta subida", salientou o técnico do Desportivo das Aves.

Depois de agradecer o apoio da massa associativa do clube, José Mota enviou também uma palavra aos seus pupilos.

"Os jogadores estão também de parabéns pela excelente época que fizeram, alguns deles completamente desconhecidos do grande público, que vieram a demonstrar a sua qualidade, jogo após jogo e que merecem este feito", destacou o treinador.