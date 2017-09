Pub

O plantel dos encarnados para a época de 2018/19 foi esta terça-feira apresentado na Luz, e, o objetivo, segundo o técnico, é o mesmo de sempre: continuar na senda vitoriosa e acumular mais títulos

"Temos de trabalhar muito e sofrer, para depois sermos felizes. Este clube vive de títulos, os quais são a alegria dos adeptos", começou por afirmar José Jardim, timoneiro do voleibol benfiquista já há três décadas.

"Na minha alma continua a existir um grande espírito de conquista. E mantenho a mesma motivação há mais de 30 anos, porque tenho uma grande paixão pelo voleibol", acrescentou José Jardim, que vai medir o pulso à sua equipa já no dia 16, na Luz, frente ao Almeria, atual vice-campeão de Espanha, em jogo de apresentação aos sócios.

Segue-se, depois, o Torneio das Vindimas, em Lamego, nos dias 23 e 24, nos quais o Benfica vai enfrentar os seus principais rivais na luta pelo título: a Fonte do Bastardo, o Sporting e o Sporting de Espinho.

Mas a primeira competição oficial está agendada para o dia 30 deste mês em Almada. Trata-se da finalíssima frente aos tigres de Espinho.

O arranque do campeonato está programado para 07 de outubro, data em que o Benfica vai a Alvalade defrontar o 'eterno' rival Sporting.

"Vamos ter mais equipas a lutarem pelos mesmos objetivos. Acredito que no próximo campeonato os jogos serão mais nivelados. E não é só a presença do Sporting que vai valorizar a competição. A Fonte do Bastardo e o Sporting de Espinho também vão ter conjuntos fortes", sublinhou José Jardim.

O capitão Hugo Gaspar reconheceu que, com o regresso do Sporting à I Divisão nacional, "o campeonato vai ser mais mediático", pelo que esta "motivadíssimo para o novo desafio".

"Todos queremos que o voleibol seja mais falado", disse o veterano jogador benfiquista de 35 anos.

Relativamente à participação europeia na Taça Challenge, José Jardim definiu claramente o objetivo principal: "Vamos tentar chegar à final. Sem isso não se ganham competições. A nossa filosofia na Europa tem sido ir passo a passo e o mais longe possível, procurando dar grandes espetáculos na Luz."

- Plantel 2017/18:

Passadores: Vinhedo e Tiago Violas.

Líberos: Ivo Casas e Rúben Paz.

Centrais: Marc Honoré, Flávio Soares, Filip Cveticanin (ex-Castelo da Maia) e Miguel Sinfrónio (ex-júnior).

Opostos: Hugo Gaspar e Milija Mrdak (Sérvia, ex-Foinikas Sirou).

Pontas: André Lopes, Ary Neto (Brasil, ex-SESC), Miroslav Gradinarov (Bulgária, ex-Arcada Galati) e Dusan Stojsavjjevic (Sérvia, ex-Estrela Vermelha).

Treinador: José Jardim.

Adjunto: Nuno Brites.