O antigo jogador do Sporting foi condenado ao pagamento de 10 mil euros ao treinador do Hull City

O treinador Marco Silva ganhou o processo em tribunal contra José Eduardo, antigo jogador do Sporting, por este ter dito na época 2014/15 que o então técnico leonino ter uma agenda própria e contrária à do clube, com vista a servir os interesses do empresário e de ter uma campanha para discutir com o presidente Bruno de Carvalho.

José Eduardo foi condenado pelo Tribunal de Instância Local de Lisboa ao pagamento de 10 mil euros por danos não patrimoniais causados a Marco Silva, atual treinador do Hull City, além de ter de pagar uma multa de 5400 euros ao Estado português.

O juiz considerou José Eduardo culpado de "difamação agravada" ao treinador. Ainda assim, após a leitura da sentença o antigo futebolista deixou a garantia que não se arrepende de tudo o que disse em 2015.

"Não me arrependo porque é verdade e foi testemunhado pelo Virgílio [diretor do Sporting] e pelo Inácio [atual treinador do Moreirense]. Em função disso, vamos ponderar o recurso", assumiu José Eduardo.