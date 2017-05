Pub

Após cinco jogos sem ganhar, o treinador do Vitória de Setúbal quer que a sua equipa reencontre segunda-feira os triunfos na receção ao Boavista, a contar para a 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol

José Couceiro afirma que a partida ganha maior significado por assinalar a despedida do avançado Meyong - jogador que anunciou sexta-feira o final da carreira aos 36 anos - nos jogos no Estádio do Bonfim.

"Não estamos a passar um bom momento em termos de resultados, por isso torna-se mais importante ganhar. O jogo ganha outra importância por a maior referência do plantel do Vitória, Meyong, por decisão dele, encerrar a sua carreira", disse o técnico em conferência de imprensa.

Em reconhecimento pelo papel desempenhado pelo atacante camaronês ao longo da época, José Couceiro revelou que o jogador vai ser titular.

"O Meyong vai jogar de início com o Boavista. É um elemento muito importante para o Vitória. É verdade que não foi muito utilizado [11 jogos em 32 jornadas no campeonato], mas as equipas não se fazem só com os que estão lá dentro", sublinhou.

Apesar de o objetivo da época estar cumprido há muito tempo, o treinador do conjunto setubalense frisa que há ainda trabalho a fazer.

"Temos um jogo importante com o Boavista, tal como o último [Nacional] também será. Olhamos para os lugares à frente e não podemos ter uma atitude passiva. Queremos fazer um bom jogo e ganhá-lo", referiu.

À exceção do defesa Gonçalo Duarte, a recuperar de amigdalite, José Couceiro tem todo o plantel à disposição.

O Vitória de Setúbal, 13.º lugar, com 35 pontos, vai defrontar o Boavista, nono, com 39, no Estádio do Bonfim, a partir das 20:00 de segunda-feira, num jogo que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.