O antigo futebolista José Augusto afirmou esta segunda-feira à agência Lusa que acredita que Benfica e FC Porto vão lutar pelo campeonato até ao fim e que o Sporting tentará "salvar a época" com uma vitória frente aos 'encarnados'.

"O Sporting já está arredado da luta pelo título e este campeonato vai ser idêntico ao do ano passado, mas, desta vez, entre Benfica e FC Porto, que irão lutar até ao final", disse José Augusto à margem da apresentação dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, que decorreu no Barreiro e de que é patrono.

Em relação ao Sporting, o antigo extremo direito alerta para as dificuldades que pode causar na receção ao Benfica, num jogo que poderá ser importante na luta pelo título.

"O Benfica tem dois jogos bastantes difíceis. Um com o Sporting, e o Sporting nesta fase em que está, se ganhar ao Benfica, é como se tivesse ganho o campeonato, e o FC Porto em casa, que é sempre um jogo difícil", frisou.

O antigo jogador acrescentou: "O Sporting quer salvar a época com uma vitória sobre o Benfica. Nós sabemos como as coisas são e eu que as vivi ainda mais. Não estou a dizer nada que não seja verdade."

José Augusto, que alinhou no Benfica e foi internacional português, referiu que as duas equipas, Benfica e FC Porto, estão separadas por um ponto e ainda falta muito campeonato, considerando que as ausências de Jonas e Fejsa têm causado problemas aos 'encarnados'.

Em relação ao jogo com o Borussia de Dortmund, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, José Augusto afirmou que, apesar da vantagem de 1-0, o Benfica não pode ir à Alemanha a pensar apenas em defender.

"O Dortmund vai jogar em casa como jogou na Luz. O Benfica terá que acautelar determinadas situações, mas sem jogar apenas à defesa. Não podemos ir de peito, temos que ter cautelas, mas é preciso aproveitar os jogadores rápidos que temos, como Cervi, Rafa e Salvio para sair em contra-ataque, utilizando um meio campo povoado", disse.

A antiga glória do futebol português lembrou que a equipa alemã esteve "por cima" do Benfica no jogo disputado no estádio da Luz, mas acabou por ser derrotada.