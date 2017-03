Óliver Torrres e André Silva são duas das apostas de José Alberto Costa para o 11 do FC Porto no clássico

Antigo jogador do FC Porto apresenta as suas apostas, quanto ao onze dos dragões e o resultado do clássico de sábado.

Se um sistema em 4x3x3 foi a matriz do FC Porto desde finais da década de 1990, José Alberto Costa propõe um regresso ao passado, para abordar a visita ao Benfica, no próximo sábado. Não por saudosismo mas porque lhe parece a melhor opção "de início, para controlar o meio-campo". "Aposto nisso, porque esta equipa também se pode transformar rapidamente num 4x4x2", explica o treinador e antigo jogador dos dragões.

José Alberto Costa - sublinhe-se - nada tem contra o 4x4x2 que tem sido opção preferencial do treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, e "se tem consolidado nos últimos jogos". Todavia, entende que "de início", no clássico de sábado (20:30, no Estádio da Luz), "será importante controlar o meio-campo, contra um Benfica com dois médios". Por isso, apostaria em Danilo, André André e Óliver Torres no miolo. "Se o FC Porto tiver superioridade, pode conseguir alguma vantagem inicial", nota o antigo futebolista, que representou a equipa azul e branca entre 1978 e 1985, vencendo dois campeonatos nacionais.

No entanto, mesmo em 4x3x3, Costa não abdicaria de André Silva (descaído sobre a direita) e Soares - juntos com Brahimi. "Conforme o jogo se desenrolasse, teria a possibilidade de voltar ao 4x4x2, metendo o Corona, se ele estiver em condições físicas". Já quanto ao resultado, o técnico aposta no 1-1, "um mal menor para o FC Porto", que deixaria tudo em aberto até às últimas jornadas. r.m.s.

Prognóstico: Benfica 1-1 FC Porto

Onze: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; André André, Danilo e Óliver Torres; André Silva, Soares e Brahimi.