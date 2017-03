Pub

O The Independent diz que o presidente do Sporting não é "para todos os gostos" e que se impôs, juntamente com a sua personalidade, sem sinais de abrandamento

"Bruno de Carvalho não tem papas na língua, é dado a confrontos, imprevisível e abrasivo. Um herói para os adeptos, mas acusado de diminuir o cargo que ocupa aos olhos de quem o acusa. Ele é ora um populista que defende os seus, ou um 'fala barato' com graves problemas psicológicos, dependendo de em quem se acredita".

É com este parágrafo que o The Independent começa um extenso artigo sobre Bruno de Carvalho, em que chamam ao presidente do Sporting "o Donald Trump do futebol".

O jornal britânico afirma que Bruno de Carvalho está a tentar tornar o Sporting "grande novamente", destacando que este enfrenta Pedro Madeira Rodrigues nas urnas, no próxima sábado.

Em terras de Sua Majestade pensa-se que Bruno de Carvalho ganhará as eleições "confortavelmente, dando-lhe a hipótese de continuar a gerir o clube da forma que quer".

"Continua a ser um herói entre as claques, nem que seja porque age como um adepto que chegou à sala da administração. Poucos homens são tão poderosos e dominantes num grande clube europeu como Bruno de Carvalho é no Sporting", pode ler-se.

