Árbitro era o favorito para dirigir encontro entre Benfica e FC Porto

O árbitro Jorge Sousa era o grande favorito para ser o nomeado para o jogo entre Benfica e FC Porto, marcado para o próximo sábado, 1 de abril, mas lesionou-se no passado sábado e poderá ficar de fora das opções do Conselho de Arbitragem. Caso isso se verifique, Artur Soares Dias está na primeira posição para apitar o jogo do título.

Jorge Sousa teve uma lesão muscular e o facto de ser uma dúvida ainda esta segunda-feira (suspeita-se de uma rotura) faz com que o Conselho Arbitragem equacione outros nomes, com o do também portuense Artur Soares Dias à cabeça.