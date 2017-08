Pub

O árbitro da AF Porto foi designado esta quarta-feira para dirigir o jogo entre o Desportivo de Chaves e o Benfica, enquanto juiz da AF Setúbal estará no Sporting - V. Setúbal, ambos da 2.ª jornada da I Liga

Jorge Sousa, que terá assistência de vídeo-árbitro, a grande novidade desta época para os jogos do escalão principal, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a partida entre flavienses e lisboetas, marcada para segunda-feira (21.00 horas).

No dia anterior, domingo, Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco, vai dirigir o encontro entre o Tondela e o FC Porto, vice-campeão nacional, com início marcado para as 20.15 horas.

A receção do Sporting ao Vitória de Setúbal, marcado para sexta-feira (20.30) e que assinalará a abertura da segunda jornada da I Liga, vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

RPC