Treinador do Sp. Braga queria mais do que o empate (1-1), este sábado.

Jorge Simão elogiou a entrada do Sp. Braga no jogo com o FC Porto, este sábado, da 29.ª jornada da I Liga. "Acho que a primeira parte foi brilhante. O fator sorte está sempre presente. Se aquela bola [penálti de Pedro Santos] batia no poste e entrava dava-nos o 2-0 e permitira encarar a segunda parte de outra forma. É mais um fator para as adversidades que temos vindo a ter. O intervalo foi importante para serenar os ânimos. A segunda parte foi mais de controlo, com maior dificuldade para chegar a zonas de finalização, o FC Porto não criou muitas situações de golo. É um ponto somado", disse, resignado.

"Nota-se algum desgaste em alguns jogadores. Tenho de destacar a boa exibição de Gamboa, também acusou desgaste, mas fez uma excelente exibição. Notou-se essa quebra física em alguns jogadores. Faltou algum critério e isso foi um dos aspetos que não nos fez ter aquele volume de jogo da primeira parte", elogiou o técnico bracarense.