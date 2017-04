Pub

Treinador colocou o lugar à disposição, pediu uma reunião e António Salvador aceitou a posição do técnico. O eleito para a sucessão é o treinador da equipa B que já estava previsto que assumisse a equipa na próxima época

Jorge Simão já não é o treinador do Sporting de Braga e esta quarta-feira já não vai dar treino. O técnico contratado durante a época ao Chaves pediu, durante esta terça-feira, uma reunião a António Salvador para colocar o seu lugar à disposição na sequência da derrota por 3-1 sofrida em Paços de Ferreira e que tinha deixado os adeptos irados com o técnico e com o presidente.



Com contrato até final da próxima temporada, Jorge Simão 'resolve' um problema a António Salvador que, tal como o DN avançou em primeira mão, já tinha decidido prescindir do treinador no final da presente época e promover Abel Ferreira, até agora treinador da equipa B.



Mais uma vez, Abel orienta os bracarenses diante do Sporting. Na primeira volta, na transição de José Peseiro para Jorge Simão venceu em Alvalade por 1-0.



Eis o comunicado do Sp. Braga na íntegra:

A SC Braga, Futebol SAD informa que o treinador Jorge Simão solicitou, esta terça-feira, uma reunião com a administração desta sociedade, na qual colocou à disposição o seu lugar no comando da equipa técnica.

A SAD compreendeu e aceitou os motivos invocados pelo treinador, tendo ficado acertada a desvinculação de Jorge Simão e dos seus adjuntos Luís Miguel Vilela, Gilberto Andrade e André São Miguel.

O SC Braga agradece a Jorge Simão todo o profissionalismo e empenho colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades.