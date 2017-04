Pub

A derrota do passado domingo com o Paços de Ferreira terá ditado o divórcio entre o clube minhoto e o técnico contratado em dezembro último

O treinador Jorge Simão deve, segundo o jornal A Bola, deixar o comando técnico do Sp.Braga nas próximas horas

A derrota do passado domingo em Paços de Ferreira terá deteriorado a posição já frágil de Jorge Simão, cuja saída no fim da época já tinha sido decidida pelo presidente António Salvador..Tal como o DN avançou em primeira mão, o líder bracarense tinha já escolhido Abel Ferreira, treinador da equipa B, para liderar a equipa principal do Sp. Braga na próxima temporada.

Mas a queda a pique na tabela, com a perda do quarto lugar para o rival V. Guimarães, terá antecipado o cenário de saída de Simão..

O site Maisfutebol revela que foi o próprio treinador a colocar o lugar à disposição, estando a direção ainda analisar esse pedido.

Jorge Simão está à frente da equipa arsenalista há 21 jogos, 17 para o campeonato e quatro para a Taça da Liga, tendo somado apenas oito vitórias.