Pub

Empresário e diretor executivo da FPF eleitos pela revista inglesa FC Business

A revista inglesa FC Business elegeu os portugueses Jorge Mendes, agente de futebolistas, e Tiago Craveiro, diretor executivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), como duas das figuras mais influentes do futebol internacional desde 2004.

A publicação mensal, vocacionada para os negócios e para a indústria do futebol, inclui na sua última edição Jorge Mendes e Tiago Craveiro entre as 100 personalidades mais influentes no mundo dos negócios do futebol.

Sobre o empresário, a revista refere que "o português é um dos agentes de futebol mais poderosos, com uma lista de clientes que inclui Cristiano Ronaldo, Diego Costa e José Mourinho".

Já sobre o dirigente da FPF, considera-o "mentor da estratégia da direção da FPF que permitiu que a seleção masculina conquistasse o título europeu em 2016 e que a seleção feminina alcançasse pela primeira vez a fase final do Euro2017".

De resto, a revista em causa, na sua edição de fevereiro deste ano, já tinha efetuado uma grande entrevista a Tiago Craveiro, na qual este desvenda o segredo do sucesso atual do futebol português a nível de seleções.