O novo treinador do Arouca convocou 20 jogadores para aquele que será o seu primeiro jogo como treinador principal

Jorge Leitão convocou este sábado 20 jogadores para a receção de domingo ao Sporting, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, naquele que será o seu primeiro jogo como técnico principal do Arouca.

O médio brasileiro Adilson e o avançado Sancidino estão na lista de eleitos e a única mudança aponta aos guarda-redes. Rui Sacramento substituiu o lesionado Bracali na convocatória.

O Arouca, 14.º classificado, com 27 pontos, recebe o Sporting, 3.º classificado, com 54, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca.

A partida vai ser arbitrada por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Rui Sacramento e Bolat.

- Defesas: Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal, Nelsinho, Velázquez e Vítor Costa.

- Médios: Adilson, André Santos, Crivellaro, Nuno Valente, Artur e Nuno Coelho.

- Avançados: Kuca, Mateus, Sami, Tomané, Sancidino e Walter González.