Avançado formado no Manchester City era um dos destaques da equipa de Lito Vidigal

O Arouca confirmou hoje a transferência do avançado Jorge Intima, de 21 anos, para o Saint-Etienne, da I Liga francesa de futebol, na sua página do Facebook.

Chegado na época passada, proveniente do Manchester City, jogou apenas quatro jogos ao serviço do clube português, mas a evolução do atleta fê-lo ganhar espaço na equipa de Lito Vidigal e esta época participou em 12 jogos e apontou cinco golos, sendo um dos melhores marcadores do Arouca, a par de Walter González.

A duração do contrato e as verbas envolvidas não foram divulgadas. O clube arouquense deixou-lhe uma mensagem de agradecimento pelo "esforço, empenho e dedicação demonstrados pelo jogador ao longo da sua passagem pelo clube" e desejou-lhe boa sorte.