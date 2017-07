Pub

O norte-americano Jordan Spieth venceu hoje em Inglaterra o The Open em golfe, um dos 'majors' da modalidade, ao terminar o quarto e último dia da prova com um total de 268 pancadas, 12 abaixo do Par.

Líder da prova desde o segundo dia, Jordan Spieth fez uma última volta ao circuito de Royal Birkdale com 69 pancadas, conquistando o terceiro 'major' da sua carreira, apesar de um percalço, em que atirou uma bola para fora do campo e para perto dos camiões de apoio.

Em segundo lugar na prova ficou o seu compatriota Matt Kuchar, com 271 pancadas (nove abaixo do Par), enquanto a terceira posição foi conquistada pelo chinês Haotong Li, que ao quarto dia conseguiu subir 26 posições com uma última volta de 63 pancadas