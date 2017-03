Pub

Avançado brasileiro vai prolongar o contrato

O avançado brasileiro Jonas, melhor marcador da edição 2015/16 da I Liga, renovou contrato com o Benfica até junho de 2019, anunciou hoje o clube tricampeão luso de futebol.

Jonas, de 32 anos, chegou ao Benfica no início da temporada de 2014/15, proveniente do Valência, clube no qual alinhou durante quatro épocas. Antes, tinha representado os brasileiros do Guarani, Santos, Grêmio de Porto Alegre e Portuguesa.

O avançado, que prolongou o seu vínculo com os 'encarnados' por mais um ano, conquistou em Portugal dois títulos de campeão nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.

O anúncio oficial foi feito no Facebook pelo clube.

O futebolista mostrou-se "muito satisfeito" com o prolongamento do contrato com o Benfica e assegurou que espera conquistar mais títulos com a camisola dos 'encarnados'. "Estou muito feliz por aumentar o tempo que vou ficar aqui", disse o avançado brasileiro à BTV, acrescentando que a sua alegria por estar na Luz "se nota dentro de campo".

"Cada vez que visto a camisola do Benfica é uma alegria", afirmou o jogador,

O jogador, que esta época tem sofrido várias lesões, garantiu estar motivado para "muitas conquistas ao serviço do Benfica" e agradeceu o "carinho e confiança do presidente e dos adeptos".

Jonas assegurou que o Benfica, que lidera a liga com um ponto de vantagem sobre o FC Porto, está focado no jogo de sábado com o Feirense, da 24.ª jornada da liga, e só depois pensará no encontro com o Borussia Dortmund.

Na próxima terça-feira, os tricampeões nacionais visitam o Borussia em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para o qual partem com uma vantagem de 1-0, conseguida em Lisboa.