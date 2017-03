Pub

O técnico sérvio que deixou o comando técnico do Nacional esta terça-feira lamentou o facto de a sua ligação com o clube "não ter funcionado"

O técnico sérvio Predrag Jokanovic, que esta terça-feira deixou o comando do Nacional, lamentou o facto de a sua ligação ao clube madeirense "não ter funcionado", tal como desejavam os responsáveis do emblema da I Liga portuguesa de futebol.

Jokanovic agradeceu à direção do Nacional "por, mais uma vez, ter confiado" nas suas capacidades e lamentou "que esta ligação não tenha funcionado" como todos pretendiam, mas acredita que "ainda há tempo para que a equipa consiga sair da situação em que se encontra e atinja a permanência na I Liga".

O treinador sérvio enalteceu os jogadores, a quem desejou "todo o sucesso desportivo" lamentando o facto de "não ter podido despedir-me pessoalmente de todos eles".

Aos sócios do Nacional, Jokanovic agradeceu a postura e o apoio nos onze jogos em que esteve à frente das equipa, pois, no seu entender "estiveram sempre do lado do clube, apoiando a equipa técnica e aos jogadores".

O treinador, que substituiu Manuel Machado no comando técnico dos 'alvinegros', não conseguiu vencer nenhum dos 11 jogos em que esteve no comando da equipa, onde somou seis empates e cinco derrotas, deixando a equipa mergulhada no último lugar do campeonato, com 17 pontos, os mesmos que o 17.º classificado, Tondela.