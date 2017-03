Pub

Treinadores não resistiram aos maus resultados. João de Deus deve render Jokanovic na equipa insular

Mais duas chicotadas na I Liga. O Nacional da Madeira já oficializou a saída de Jokanovic e o Arouca deverá anunciar a qualquer momento a demissão de Manuel Machado - o treinador, contudo, já disse á agência Lusa que rescindiu contrato. Relativamente ao Nacional, o antigo treinador do Sporting B, João de Deus, pode ser o sucessor. De acordo com a edição online do jornal O Jogo, o técnico já se encontra na Madeira. Quanto ao Arouca, que ainda não confirmou de forma oficial a saída de Manuel Machado, o jornal O Jogo fala nos nomes de Augusto Inácio e Jorge Costa como possíveis sucessores.

Eis o comunicado do Nacional:

"O CD Nacional, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o técnico da sua equipa sénior de futebol, Predrag Jokanovic para rescindir o contrato válido até final da temporada.

O CD Nacional, Futebol SAD agradece a Predrag Jokanovic todo o seu empenho, profissionalismo e competência, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais."