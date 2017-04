Pub

O internacional inglês de 36 anos anunciou através do site do clube que irá deixar a equipa. Decisão foi tomada em sintonia com a direção

O Chelsea anunciou esta segunda-feira que o internacional inglês John Terry irá deixar o clube no final da presente temporada, algo o próprio também confirmou : "Depois de 22 anos há muito a dizer e tantas pessoas para agradecer neste grande clube de futebol. Desde treinadores, companheiros de equipa, funcionários e fãs que me deram tanto apoio ao longo dos anos. Haverá oportunidades para eu falar mais sobre isto nas próximas semanas. Vou decidir sobre o meu futuro no devido tempo, mas por agora estou empenhado em ajudar a equipa a ter sucesso nesta temporada", referiu o defesa, não desvendando o seu futuro, garantindo apenas que quer continuar a jogar.

Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, deixou palavras elogiosas a Terry: "Todos no Chelsea gostaríamos de agradecer ao John por tudo o que ele fez por este clube. Ele tem sido um excelente jogador, um capitão inspirador e sempre demonstrou um compromisso excecional com o clube [...] o Chelsea tornou-se num dos melhores clubes do mundo e é justo que a contribuição do John seja reconhecida. Será para sempre mantido na maior das considerações por todos em Stamford Bridge e estamos ansiosos por recebê-lo no futuro".

Tanto o clube como John Terry deixaram no ar a possibilidade de um regressa, mas não como jogador - provavelmente para um cargo de direção.

Ao longo de sua carreira John Terry contribuiu para o sucesso alcançado pelo clube londrino, tendo conqusitado uma Liga dos Campeões, quatro títulos da Premier League, a Liga Europa, cinco Taças de Inglaterra e três Taças da Liga.